Командир танка «Алеша» показал трофейную технику на Поклонной горе

Ночная Москва. Вереница тягачей с вражеской натовской техникой двигается в сторону Парка Победы. Наши бойцы захватили ее на полях сражений. Броню доставляют в темное время суток, чтобы не мешать движению. Прямиком с Авдеевского направления приехал Leopard 2А6 - одна из наиболее новых моделей. Немецкий танк подорвался на мине.

С разбитыми стеклами и пробитой насквозь защитой западная броня уже не кажется такой устрашающей. На каждой уничтоженной машине флаг страны-производителя - США, Австрия, Турция, Швеция, Франция. Всего 12 стран. Есть и практически невредимые машины - вот целый немецкий БМП Marder, захваченный в марте, экипаж ВСУ тогда попросту сбежал.

Украинцы бросили на поле боя и американскую гаубицу M777, спасаясь от огня нашей армии. Трофеи с самых разных направлений - от Авдеевки до Купянска. Один из первых посетителей выставки - командир легендарного танка «Алеша» - герой России Александр Леваков. Показывает подбитые американские MaxxPro.

«MaxxPro, обычная машина, которая дана в большом количестве американцами. Они чувствовали себя как в танке, в этом MaxxPro. Им объяснили, что она не убиваемая и непробиваемая», - рассказал командир танка «Алеша» Александр Леваков.

Точно такие же машины он подбил в легендарном бою, о котором вся страна узнала прошлым летом. Тот бой наверняка войдет в учебники истории - экипаж танка Т-80 «Алеша» в одиночку разгромил колонну техники ВСУ на Запорожском направлении. Всего восемь подбитых машин.



Каждая бронемашина - история мужества наших бойцов. Они не только подбили технику, но и смогли ее эвакуировать. У американской БМП Bradley, например, в одном из экспонатов нет одного колеса - прямое попадание нашего гранатометчика.

Есть и полностью сгоревшая броня - австралийский Bushmaster попал под огонь нашего Змея Горыныча - системы дистанционного разминирования.

«Если сейчас внутрь посмотреть, она просто выгорела изнутри. Кто в машине был в тот момент, по-русски, он просто превратился в пар. Сгорел экипаж», - рассказал Александр Леваков.

Многие машины перед отправкой на Украину модернизировали, устанавливали комплекты допзащиты, современные системы управления огнем. Шведскую БМП CV-90 пытались и вовсе сделать невидимой - благодаря камуфляжной сетке - она делает технику незаметной для тепловизоров. Но и это не помогло.

«Поражение из ручного гранатомета. Вот видишь даже гранатомет, и сразу выведена из строя, башня не работает и все. Поэтому он такой целый остался», - рассказал командир танка «Алеша».

Среди трофеев есть и ржавый украинский бронетранспортер, созданный в единственном экземпляре для запрещенного в России украинского террористического формирования «Азов»*. В Киеве обещали, что это будет инновационная установка.

За основу взяли советский танк Т-64, обшили металлом, сняли башню, поставили две маленькие. На них хотели установить два орудия - не получилось. В вместо триплекса поставили камеры от обычного домофона. Потом еще выяснилось, что двигатели слабые, защита тоже. В итоге у украинских инженеров получилась не суровая машина, а по сути - игрушка, которая провалила все испытания.

И хотя выставка официально открывается 1 мая, желающих посмотреть на трофеи немало уже сейчас. Увидеть, какие они Bradley и Leopard, техника, на которую делает ставку украинское командование и силой которой кичатся западные спонсоры. Все поверженные машины здесь.

Герои СВО уже давно стали для всех нас примером мужества, в том числе и для подрастающего поколения - военные, вернувшись из зоны СВО, проводят уроки патриотизма. А в новом учебном году у школьников еще появятся тетради с современными героями. Весь экипаж танка «Алеша» на обложке.

Выпуск патриотической школьной линейки - инициатива телеканала «Звезда». Предложение поддержали Минпромторг и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она призналась, что еще в преддверии прошлого учебного года отметила, что на прилавках магазинов невозможно найти школьную канцелярию с патриотическими сюжетами. Поэтому сейчас, во время проведения спецоперации, инициативу считает особенно своевременной.

«Это хорошо забытая традиция предыдущего времени, сегодня она востребована как никогда, очень хочется, чтобы наша победа была перед глазами наших детей. Перед глазами должны быть настоящие герои сегодняшней России. И не только сегодняшний герой прошлого, настоящего формирует героев будущего», - сказала депутат Государственной Думы РФ Анна Кузнецова.

Перейдя по qr-коду дети смогут посмотреть все фильмы телеканала «Звезда» из цикла «Время героев». Всего вышло уже почти 100 выпусков. Конечно, есть и история экипажа легендарного танка «Алеша». Как воплотить их подвиг в графическом рисунке для обложки тетради - придумали в студии военных художников имени Грекова.

Все танкисты приходили в эту студию, чтобы познакомиться с художником. Егор Смирнов работал над образами героев больше полугода, выводя тонким грифелем карандаша каждую деталь. Даже представлял, о чем они думают перед боем. Художник и сам с начала операции не раз был на передовой, писал простых парней с фронта. И этот опыт ему тоже помог создать честный и правдивый портрет танкистов.



В свет уже вышли 150 тысяч экземпляров - это только начало. В планах более масштабные тиражи, и целая линейка патриотических изображений. Совсем скоро на обложках школьных тетрадей появятся и другие герои нашего времени.

«Идей много, потому как и героев у нас в стране много. Опять же это же ведь не только военные есть и артисты, и музыканты, волонтеры, медики, космонавты это все герои нашей страны, и о них должны знать дети. Поэтому проект не заканчивается танком "Алеша", он начинается, открывается», - рассказал художник Егор Смирнов.

Ну, а пока вся страна готовится к главному празднику. На этой неделе в преддверии 9 мая начались репетиции Парада Победы. Ночью прошла первая репетиция на Красной площади - в центр столицы прибыли десятки боевых машин. Колонну возглавил танк Т-34 с красным знаменем.

Стартовала и акция «Георгиевская ленточка». Тысячи волонтеров по всей стране вышли на улицы городов, чтобы раздать их прохожим - от Калининграда до Владивостока. Акция ежегодно объединяет миллионы людей. Ленты принято носить у самого сердца - в знак благодарности.



Это традиция - в преддверии Дня Победы раздавать Георгиевские ленточки. Связь поколений, символ великого подвига. А еще знак поддержки российской армии и наших бойцов - тех, кто сражается сегодня.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.