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ВС РФ освободили Новобахмутовку в ДНР

Противнику было нанесено поражение в районах трех населенных пунктов ДНР.
2024-04-28 13:31:29
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» российской армии освободили населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также российские войска в Донецкой Народной Республике нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов - Ленинское, Керамик и Семеновка. Были отражены 10 контратак противника, в том числе и под Новобахмутовкой.

Потери противника составили - до 380 боевиков, один танк, одна боевая бронированная машина и пять автомобилей. Также, в ходе контрбатарейной борьбы, поражены две гаубицы M777, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, два орудия М101, три гаубицы Д-30 и противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

Ранее в ДНР был освобожден населенный пункт Новомихайловка. Операцию провели подразделения Южной группировки войск. Российские военнослужащие в ходе освобождения захватили оружие западного образца - пулеметы, гранатометы, гранаты и средства радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ДНР #освобождение #спецоперация #Новобахмутовка
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