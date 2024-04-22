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Российские войска освободили Новомихайловку на территории ДНР

Населенный пункт был освобожден в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск.
2024-04-22 13:18:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новомихайловка в Донецкой Народной Республике.

«В результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», - говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

Также в оборонном ведомстве сообщили об отражении трех украинских контратак в районах Богдановки и Победы.

Украинская сторона за сутки потеряла до 410 человек на данном направлении. Помимо живой силы, противник лишился САУ «Гвоздика», станции РЭБ «Анклав» и склада боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #спецоперация #СВО
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