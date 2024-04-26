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Возможного участника теракта в «Крокусе» задержали за хулиганство

Подозреваемый уже отбыл 15 суток ареста за нецензурную брань в общественном месте.
Мария Зайцева 2024-04-26 16:47:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Москве 11 апреля за мелкое хулиганство задержали Джумахона Курбонова, он отбыл 15 суток ареста. Правонарушитель подозревается в соучастии в террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на материалы дела.

Курбонов нарушил общественный порядок и использовал нецензурную брань в публичном месте. Ранее мужчина уже привлекался административной ответственности за подобные нарушения, поэтому суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

Во время судебного заседания подозреваемый не признал вину и заявил, что не нарушал общественный порядок и не ругался нецензурными словами.

Ранее появились кадры того, как ФСБ задержала нескольких подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе».

#в стране и мире #Теракт #полиция #подозреваемый #Крокус сити холл
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