Возможного участника теракта в «Крокусе» задержали за хулиганство

В Москве 11 апреля за мелкое хулиганство задержали Джумахона Курбонова, он отбыл 15 суток ареста. Правонарушитель подозревается в соучастии в террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на материалы дела.

Курбонов нарушил общественный порядок и использовал нецензурную брань в публичном месте. Ранее мужчина уже привлекался административной ответственности за подобные нарушения, поэтому суд назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

Во время судебного заседания подозреваемый не признал вину и заявил, что не нарушал общественный порядок и не ругался нецензурными словами.

Ранее появились кадры того, как ФСБ задержала нескольких подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе».