Путин заявил о постепенном снижении инфляции в РФ

В России наблюдается замедление инфляции, превзошедшее прогнозы Центробанка и экспертов. Также снизились и инфляционные ожидания - россияне больше уверены в ценах на товары. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Отмечу, что данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России и некоторых экспертов... Постепенно замедляется инфляция, а также, что особенно важно, инфляционные ожидания, в том числе и ожидания граждан. То есть их оценки, предположения относительно того, как в дальнейшем поведут себя цены», - заявил Путин.

Ранее Центробанк заявил о снижении инфляционного давления. Вопреки февральским прогнозам банка, инфляция будет возвращаться к цели медленнее из-за того, что внутренний спрос продолжает превышать предложение.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал «Звезде», что жесткая денежно-кредитная политика Банка России вызвана именно необходимостью борьбы с инфляцией. Именно поэтому не стоит ожидать снижения ключевой ставки в ближайшее время.