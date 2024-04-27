МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил о постепенном снижении инфляции в РФ

Президент России отметил, что ожидания граждан относительно цен улучшились.
Алексей Курильченко 2024-04-27 13:58:20
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

В России наблюдается замедление инфляции, превзошедшее прогнозы Центробанка и экспертов. Также снизились и инфляционные ожидания - россияне больше уверены в ценах на товары. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Отмечу, что данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России и некоторых экспертов... Постепенно замедляется инфляция, а также, что особенно важно, инфляционные ожидания, в том числе и ожидания граждан. То есть их оценки, предположения относительно того, как в дальнейшем поведут себя цены», - заявил Путин.

Ранее Центробанк заявил о снижении инфляционного давления. Вопреки февральским прогнозам банка, инфляция будет возвращаться к цели медленнее из-за того, что внутренний спрос продолжает превышать предложение.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказал «Звезде», что жесткая денежно-кредитная политика Банка России вызвана именно необходимостью борьбы с инфляцией. Именно поэтому не стоит ожидать снижения ключевой ставки в ближайшее время.

#Экономика #в стране и мире #Владимир Путин #Банк России #инфляция
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049