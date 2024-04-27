Хуситы атаковали танкер Andromeda Star в Красном море и сбили дрон MQ9

Йеменская шиитская вооруженная группировка «Ансар Алла» (хуситы) заявили о нападении на британский нефтяной танкер Andromeda Star в Красном море. Помимо этого, они сбили американский дрон MQ9. Об этом заявил представитель повстанческого движения, контролирующего север Йемена Яхъя Сариа.

«Военно-морские силы ВС Йемена нанесли удар по британскому нефтяному кораблю Andromeda Star в Красном море несколькими специальными корабельными ракетами, и корабль получил прямое попадание», - приводит его заявление издание Muraselon News.

Уточняется, что корабль получил повреждения, по нему нанесли удары по меньшей мере двумя ракетами. По информации британского агентства морской безопасности UKMTO, судно проходило в пятницу у йеменского побережья. О беспилотнике сказано, что его сбили в воздушном пространстве провинции Саада, когда он выполнял «враждебные миссии».

За последние дня это не первая атака хуситов на морские суда, в том числе США и Израиля. Так, 25 апреля они провели военную операцию в отношении эсминца и корабля MAERSK YORKTOWN, принадлежащих США, а также израильского судна MSC VERACRUZ в Аденском заливе с использованием большого количества дронов и ракет, включая противокорабельные.

На следующий день, 26 апреля, йеменские мятежники атаковали судно MSC Darwin в Аденском заливе. По принадлежащему Израилю судну ударили ракетами и беспилотными летательными аппаратами.