В Минэнерго Украины заявили о повреждении энергообъектов в трех областях

В результате ночных ударов по территории Украины было повреждено оборудовании энергетических объектов в трех областях страны. Об этом заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

«Атакованы объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской области. Есть повреждение оборудования», - написал Галущенко в Telegram-канале ведомства.

Украинская энергокомпания ДТЭК заявила о повреждении четырех своих теплоэлектростанций. Их местоположение не уточняется. Руководители украинских регионов сообщают о повреждении энергообъектов в Днепровском и Криворожском районах Днепропетровской области, Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области. В районе Кривого Рога фиксируются перебои с водоснабжением.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 апреля воздушная тревога по всей территории Украины объявлялась дважды - в полночь и в 4 утра.

Отметим, что российское Минобороны регулярно сообщает о групповых ударах по территории Украины, целью которых в том числе являются объекты энергетики. Так, 19 апреля сообщалось о 34 групповых ударах. Министерство обороны подчеркивает, что наносит удары исключительно по объектам военной и энергетической инфраструктуры.