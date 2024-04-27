По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, это стало вторым подобным оповещением за текущую ночь. Данные актуальны по состоянию на 04:47 по московскому времени.

Воздушные сирены прозвучали в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на западе страны - в Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях.

Жители южных регионов - Одесской, Николаевской и подконтрольных киевскому режиму частей Запорожской и Херсонской областей тоже услышали оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщает украинское министерство цифровой трансформации на онлайн-карте воздушных тревог.

Прежде о прозвучавших сиренах по всей Украине сообщалось в ночь на 27 апреля. Население призывают пройти в специальные укрытия и убежища.