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По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

Во всех украинских областях население оповестили о воздушной тревоге, призывая пройти в специальные укрытия.
Дарина Криц 2024-04-27 04:55:38
© Фото: Stephan Schulz ZB Globallookpress

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, это стало вторым подобным оповещением за текущую ночь. Данные актуальны по состоянию на 04:47 по московскому времени.

Воздушные сирены прозвучали в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также на западе страны - в Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областях.

Жители южных регионов - Одесской, Николаевской и подконтрольных киевскому режиму частей Запорожской и Херсонской областей тоже услышали оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщает украинское министерство цифровой трансформации на онлайн-карте воздушных тревог.

Прежде о прозвучавших сиренах по всей Украине сообщалось в ночь на 27 апреля. Население призывают пройти в специальные укрытия и убежища.

#в стране и мире #Украина #оповещение населения #воздушная тревога #воздушные сирены
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