ВС РФ нанесли 34 групповых удара по Украине за неделю

Минобороны России сообщает о нанесении за неделю 34 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Они наносились в ответ на попытки Киева нанести ущерб промышленности и объектам энергетики РФ.

По данным российского оборонного ведомства, поражались объекты энергетики Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы и хранилища топлива для военной техники.

Также под удары ВС РФ попали центры подготовки операторов дронов, пункты дислокации украинских военных, националистов и наемников.

В недельной сводке о проведении специальной военной операции также напомнили, что на Авдеевском направлении российские войска продолжили продвигаться в глубину обороны противника, освободили Первомайское. На данном направлении недельные потери украинской стороны в живой силе превысили 2 170 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.