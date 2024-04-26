В Пентагоне заявили, что F-16 прибудут на Украину в этом году

Американские истребители F-16 начнут прибывать на Украину в этом году вместе с обученными пилотами. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на очередной встрече доноров Киева.

«В этом году на Украину начнет поступать более эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал, обученные членами этой контактной группы», - цитирует РИА Новости Остина.

Первыми передать Украине самолеты F-16 согласились Дания и Нидерланды. Белый дом подтвердил, что истребители Киев получит от третьих стран после того, как завершится подготовка летчиков. В Минобороны Нидерландов заявили, что поставки боевых самолетов начнутся летом 2024 года.

Ранее американское издание Politico писало, что самолеты F-16, которые особенно ожидает Киев от своих западных партнеров, являются неактуальным для ВСУ. Газета отмечает, что Украине зачастую не передают необходимое вооружение своевременно, поэтому украинские войска терпят неудачи на линии боевого соприкосновения.