Государства в составе Организации по запрещению химического оружия встревожены, что Соединенные Штаты и их сателлиты выгораживают и составляют сценарии химических преступлений киевского режима. Об этом рассказал постоянный представитель Российской Федерации при ОЗХО Владимир Тарабрин.

По его словам, США заигрывают с режимом Зеленского в своем желании во что бы то ни стало нанести России стратегическое поражение.

«Вашингтон и его сателлиты не только готовы всячески выгораживать химические преступления киевских националистов, но и непосредственно составляют сценарии применения химоружия в зоне боевых действий, руководят и участвуют в их реализации», - цитирует ТАСС Тарабрина.

Он подчеркнул, что это происходит при непосредственном участии спецслужб западных стран.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно затягивают конфликт на Украине. По словам главы Минобороны России, Вашингтон не только затягивает украинский конфликт, но и создал его.

В Министерстве обороны России не раз упоминался американский след в использовании ВСУ химического оружия. Так, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в прошлом году рассказывал о планах Соединенных Штатов провести на Украине провокацию с психотропным веществом «Би-Зет». По его словам, на территорию Краматорска США доставили боевой химикат и снаряды, снаряжаемые этим веществом.