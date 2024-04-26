МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Постпред РФ заявил, что США составляют сценарии химпреступлений Киева

По словам постпреда России при ОЗХО Тарабрина, США заигрывают с режимом Зеленского в желании нанести России стратегическое поражение.
Игнат Далакян 2024-04-26 15:20:35
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Государства в составе Организации по запрещению химического оружия встревожены, что Соединенные Штаты и их сателлиты выгораживают и составляют сценарии химических преступлений киевского режима. Об этом рассказал постоянный представитель Российской Федерации при ОЗХО Владимир Тарабрин.

По его словам, США заигрывают с режимом Зеленского в своем желании во что бы то ни стало нанести России стратегическое поражение.

«Вашингтон и его сателлиты не только готовы всячески выгораживать химические преступления киевских националистов, но и непосредственно составляют сценарии применения химоружия в зоне боевых действий, руководят и участвуют в их реализации», - цитирует ТАСС Тарабрина.

Он подчеркнул, что это происходит при непосредственном участии спецслужб западных стран.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно затягивают конфликт на Украине. По словам главы Минобороны России, Вашингтон не только затягивает украинский конфликт, но и создал его.

В Министерстве обороны России не раз упоминался американский след в использовании ВСУ химического оружия. Так, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов в прошлом году рассказывал о планах Соединенных Штатов провести на Украине провокацию с психотропным веществом «Би-Зет». По его словам, на территорию Краматорска США доставили боевой химикат и снаряды, снаряжаемые этим веществом.

#в стране и мире #Химическое оружие #сша #ОЗХО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049