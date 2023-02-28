Армия Армия Армия

МО РФ: США попытаются провести на Украине провокацию с психотропным веществом «Би-Зет»

08:59 28.02.2023
На территорию Краматорска США доставили боевой химикат и снаряды, снаряжаемые этим веществом, заявил Игорь Кириллов.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В распоряжении Министерства обороны России оказалась информация о том, что в интересах американских сухопутных войск была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, которые снаряжаются поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ. Грузы с этими снарядами были доставлены в Краматорск под видом стройматериалов. В это же время на территории Краматорского металлургического завода им. Куйбышева состоялась разгрузка химикатов.

Как сообщил глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, груз состоял из герметичных ящиков, на которых была нанесена надпись «Би-Зет» - это боевое отравляющее вещество, которое применялось американцами в ходе Вьетнамской войны. Химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти.

Данные факты свидетельствую о том, что США планируют провести на Украине провокацию с применением «Би-Зет». При этом со стороны Запада регулярно звучат заявления о том, что Россия якобы может применить оружие массового поражения.

Также Кириллов заявил, что если Запад реализует провокацию с химоружием, то МО РФ установит и накажет виновных. Для это у ведомства имеются лаборатории, в которых можно определить страну-производителя химического оружия.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:31 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры крупного пожара в ульяновском автосервисе
09:15 В стране и мире
В Евпатории без питьевой воды остались почти 122 тысячи жителей
08:10 В стране и мире
Песков рассказал, что отношения РФ и КНР имеют неисчерпаемый потенциал
06:27 В стране и мире
Посол Антонов призвал США изменить свою антироссийскую политику для возврата к функционированию ДСНВ
08:08 Армия
Видео
МО РФ: прибывший в Краматорск поезд с грузом химических веществ сопровождали иностранцы
Популярное
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.