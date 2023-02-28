МО РФ: США попытаются провести на Украине провокацию с психотропным веществом «Би-Зет»

© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: ТРК "Звезда"

В распоряжении Министерства обороны России оказалась информация о том, что в интересах американских сухопутных войск была проведена модернизация шрапнельных выстрелов, которые снаряжаются поражающими элементами с жидкими рецептурами раздражающих веществ. Грузы с этими снарядами были доставлены в Краматорск под видом стройматериалов. В это же время на территории Краматорского металлургического завода им. Куйбышева состоялась разгрузка химикатов.

Как сообщил глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, груз состоял из герметичных ящиков, на которых была нанесена надпись «Би-Зет» - это боевое отравляющее вещество, которое применялось американцами в ходе Вьетнамской войны. Химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти.

Данные факты свидетельствую о том, что США планируют провести на Украине провокацию с применением «Би-Зет». При этом со стороны Запада регулярно звучат заявления о том, что Россия якобы может применить оружие массового поражения.

Также Кириллов заявил, что если Запад реализует провокацию с химоружием, то МО РФ установит и накажет виновных. Для это у ведомства имеются лаборатории, в которых можно определить страну-производителя химического оружия.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов