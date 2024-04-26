Ван И на встрече с Блинкеном предостерег США от вмешательства в дела КНР

Соединенным Штатам следует не вмешиваться во внутренние дела Китая. Такое предупреждение госсекретарю Энтони Блинкену сделал министр иностранных дел КНР Ван И.

Помимо этого, Штаты не должны подавлять развитие Китая. Также им нужно воздержаться от пересечения «красных линий» этой республики. Эти заявления прозвучали во время встречи Блинкена и Ван И в Пекине.

Прежде глава Госдепа США прибыл в китайский город Шанхай. Там он провел встречу с представителями деловых кругов США и со студентами. Также обсудил с секретарем местного горкома КПК Чэнь Цзинином развитие региональных связей и посетил баскетбольный матч с послом США в Китае Николасом Бернсом.

После этого он вылетел в Пекин, где не исключается, что его примет Си Цзиньпин. Журналисты предполагают, что тот использует эту возможность, чтобы направить свой сигнал Байдену.