МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ван И на встрече с Блинкеном предостерег США от вмешательства в дела КНР

Глава китайского МИД Ван И предостерег США от вмешательства во внутренние дела Китая и посоветовал не препятствовать развитию республики.
Марина Крижановская 2024-04-26 04:46:09
© Фото: Cai Yang XinHua Globallookpress

Соединенным Штатам следует не вмешиваться во внутренние дела Китая. Такое предупреждение госсекретарю Энтони Блинкену сделал министр иностранных дел КНР Ван И.

Помимо этого, Штаты не должны подавлять развитие Китая. Также им нужно воздержаться от пересечения «красных линий» этой республики. Эти заявления прозвучали во время встречи Блинкена и Ван И в Пекине.

Прежде глава Госдепа США прибыл в китайский город Шанхай. Там он провел встречу с представителями деловых кругов США и со студентами. Также обсудил с секретарем местного горкома КПК Чэнь Цзинином развитие региональных связей и посетил баскетбольный матч с послом США в Китае Николасом Бернсом.

После этого он вылетел в Пекин, где не исключается, что его примет Си Цзиньпин. Журналисты предполагают, что тот использует эту возможность, чтобы направить свой сигнал Байдену.

#Китай #в стране и мире #сша #ван и #Энтони Блинкен #предостережение #вмешательство в дела
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049