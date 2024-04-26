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Глава МИД КНР Ван И дал оценку дипотношениям с США

По мнению главы китайского внешнеполитического ведомства, диалог между Пекином и Вашингтоном может пойти по «нисходящей спирали».
Глеб Владовский 2024-04-26 08:20:09
© Фото: MFA Russia, Globallookpress

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что недавно стабилизировавшиеся отношения между Пекином и Вашингтоном могут пойти по «нисходящей спирали».

«У двух сторон стало больше диалога, сотрудничества и позитивных аспектов в различных областях, это приветствуют народы двух стран и международное сообщество», - отметил дипломат.

Ван И при этом уточнил, что в связи с постоянно накапливающимися негативными факторами в отношениях между этими двумя государствами, КНР и США могут вернуться к соперничеству и конкуренции, передает издание The Guardian.

Напомним, что в среду, 24 апреля, Блинкен прибыл с трехдневным рабочим визитом в Китай. А уже в четверг, 25-го числа, он провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

Ранее сообщалось, что в китайском МИД предостерегли Вашингтон от вмешательства в дела страны. 

#Китай #в стране и мире #сша #ван и #Энтони Блинкен
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