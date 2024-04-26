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В МВД предупредили о мошенничествах в отношении ветеранов ВОВ

Преступники обещают ветеранам выплаты, но требуют у них данные банковской карты для оплаты «комиссии».
Алексей Курильченко 2024-04-26 11:46:40
© Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости © Видео: МВД РФ

В преддверии Дня Победы мошенники создали в Сети ресурсы, с помощью которых они похищают деньги у ветеранов Великой Отечественной войны. Злоумышленники обещают провести единовременные выплаты ветеранам до определенной даты и требуют у них передать данные банковской карты - якобы для оплаты «комиссии». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

«Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают все новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан. Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны - тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь. Ведь они - поколение победителей - золотой фонд нашей великой страны», - говорится в сообщении.

Россиян призвали поговорить с пожилыми родственниками и предупредить их о новой мошеннической схеме.

В 2021 году президент России Владимир Путин заявил, что мошенники все чаще стали обманывать ветеранов и похищать их деньги. Российский лидер назвал таких преступников подонками и призвал бороться с ними.

Наиболее резонансный случай хищения денег обманным путем у ветерана ВОВ произошел с Василием Прониным - участником битвы на Курской дуге. Несколько преступников, играя роль участкового и бандитов, звонили ветерану и в итоге похитили у него около 400 тысяч рублей. Полиция провела расследование и установила личности мошенников. Двое фигурантов были приговорены к пяти и четырем годам заключения соответственно.

#в стране и мире #день победы #МВД РФ #Мошенники #Ветераны ВОВ
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