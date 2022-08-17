Суд оставил без изменений приговор мошенникам, обманувшим ветерана ВОВ Пронина

Суд приговорил 28-летнего Алимирзаева и 29-летнего Конькова к 4 и 5 годам лишения свободы соответственно.

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Московский городской суд оставил без изменения приговор Руслану Алимирзаеву и Алексею Конькову, осужденным за мошенничество в отношении ветерана ВОВ Василия Пронина. Ранее суд приговорил их к 4 и 5 годам лишения свободы соответственно.

«С учетом позиции прокуратуры города Москвы Московский городской суд оставил без изменения приговор в отношении осужденных за мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Гавриловича Пронина», - сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

В июне полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против Василия Пронина, который находился на Параде Победы на трибуне рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. Ветеран рассказал «Звезде» о хитроумной схеме, с помощью которой злоумышленники обманули его.