Путин назвал подонками мошенников, обманывающих ветеранов ВОВ

Владимир Путин назвал подонками мошенников, обманывающих ветеранов Великой Отечественной войны. Он сделал это на Прямой линии с президентом России.

«Это просто подонки, эти люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, еще и ветеранов, с ними нужно бороться», - заявил Путин в ответ на вопрос про людей, обманувших ветерана ВОВ, которому президент поправил куртку на параде Победы в этом году.

Президент с сожалением констатировал, что количество подобных преступлений растет. Хотя есть и хорошие новости - например, раньше для того, чтобы обнаружить и закрыть мошеннические сайты в интернете, у ЦБ уходило несколько месяцев, то теперь достаточно и нескольких дней.

Путин отметил противоречие между функциями ЦБ и правоохранительных органов в контексте борьбы с мошенничеством. Банки должны сохранять банковскую тайну, а правоохранители - как можно раньше вмешиваться и предотвращать преступления.

При этом правоохранители могут получить доступ к банковской информации только при возбуждении уголовного дела. Но, со слов президента, выход есть - ЦБ имеет право сам обращаться к правоохранителям, если замечено что-то подозрительное. Наладить эту работу вполне можно оперативно, учитывая современные средства связи.

Ранее Владимир Путин сравнил с применением массового оружия отношение к русским на Украине.