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«Звезда» показала выставку, которая идет в здании встречи министров обороны ШОС

В здании, куда приехал Сергей Шойгу, проходит выставка в честь первого министра обороны Казахстана, который освобождал Сталино - будущий Донецк - от нацистов в 1943 году.
Алексей Дегтярев 2024-04-26 12:11:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев работает в Астане, куда на совещание министров обороны стран ШОС прибыл Сергей Шойгу. Он продемонстрировал выставку, которую открыли в здании, где пройдет эта встреча. 

Выставка посвящена первому министру обороны Казахстана Сагадату Нурмагабметову, со дня рождения которого скоро должно исполниться 100 лет. 

Дегтярев отметил, что Нурмагамбетов отличился при освобождении Донбасса, а также областного центра Сталино - ныне этот город известен как Донецк. 

Ранее сообщалось, что в Астане состоялась встреча министров обороны России и Киргизии, по итогам которой Шойгу и его коллега подписали два межведомственных соглашения.

#Донецк #Выставка #Казахстан #Астана #наш эксклюзив
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