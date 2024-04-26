«Звезда» показала выставку, которая идет в здании встречи министров обороны ШОС

Корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев работает в Астане, куда на совещание министров обороны стран ШОС прибыл Сергей Шойгу. Он продемонстрировал выставку, которую открыли в здании, где пройдет эта встреча.

Выставка посвящена первому министру обороны Казахстана Сагадату Нурмагабметову, со дня рождения которого скоро должно исполниться 100 лет.

Дегтярев отметил, что Нурмагамбетов отличился при освобождении Донбасса, а также областного центра Сталино - ныне этот город известен как Донецк.

Ранее сообщалось, что в Астане состоялась встреча министров обороны России и Киргизии, по итогам которой Шойгу и его коллега подписали два межведомственных соглашения.