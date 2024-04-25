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Шойгу прибыл в Астану для участия в совещании министров обороны ШОС

В ходе заседания будут обсуждены актуальные вопросы международной и региональной безопасности и сотрудничество.
Мария Зайцева 2024-04-25 21:17:56
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в столицу Казахстана для посещения совещания министров обороны государств, состоящих в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Министерство обороны в официальном телеграм-канале.

В совещании будут участвовать министры обороны государство ШОС, Директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и министр обороны Белоруссии как государство-наблюдатель.

На мероприятии обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности и дальнейшее сотрудничество оборонных ведомств в формате ШОС.

Кроме этого, Министр обороны России также проведет двусторонние встречи с главами военных ведомств государств-членов ШОС.

Ранее Сергей Шойгу посетил Сяншаньский форум по безопасности.

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