Шойгу прибыл в Астану для участия в совещании министров обороны ШОС

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в столицу Казахстана для посещения совещания министров обороны государств, состоящих в Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает Министерство обороны в официальном телеграм-канале.

В совещании будут участвовать министры обороны государство ШОС, Директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и министр обороны Белоруссии как государство-наблюдатель.

На мероприятии обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности и дальнейшее сотрудничество оборонных ведомств в формате ШОС.

Кроме этого, Министр обороны России также проведет двусторонние встречи с главами военных ведомств государств-членов ШОС.

Ранее Сергей Шойгу посетил Сяншаньский форум по безопасности.