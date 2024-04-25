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Экс-замминистра культуры Ярилову приговорили к 7 годам колонии

Кроме лишения свободы, суд взыскал с нее более 125 миллионов рублей.
Мария Зайцева 2024-04-25 15:37:37
© Фото: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Тверской суд Москвы назначил бывшему заместителю министра культуры Ольге Яриловой семь лет колонии общего режима. Ее признали виновной в злоупотреблении своими полномочиями. Об этом сообщает агентство ТАСС с ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Ярилову осудили на семь лет по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Кроме лишения свободы в колонии общего режима, суд взыскал с нее более 125 миллионов рублей для удовлетворения гражданского иска от потерпевшей стороны. Ожидается, что защита Ольги Яриловой обжалует приговор.

Экс-замминистра также два года нельзя будет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Обеспечительные меры на украшения, недвижимость и банковские счета, которые были ранее наложены для погашения ущерба по уголовному делу, остались.

В апреле 2023 года Ольгу Ярилову задержали на два месяца по делу о хищении более 125 миллионов рублей из бюджета по проекту «Пушкинская карта». В мае того же года она признала вину в злоупотреблении полномочиями и начала сотрудничать со следствием.

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