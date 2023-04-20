Экс-замминистра культуры Ярилову арестовали на 2 месяца

Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. По данным ТАСС, речь идет о хищениях с «Пушкинской картой».

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Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшую замминистра культуры России Ольгу Ярилову. Ей предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, сообщили «Звезде» в пресс-службе суда.

В СИЗО Ярилова будет находиться до 16 июня. Отмечается, что защита настаивала на домашнем аресте.

«В удовлетворении ходатайства обвиняемой и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста,отказано», - отметили в суде.

Официальной информации о том, в чем заключается преступление, пока нет.

По данным ТАСС, Ярилова была задержана по уголовному делу о хищении более 200 млн рублей из бюджета по проекту «Пушкинская карта». Telegram-канал «112» отмечает, что бывшую замминистра подозревают в коррупционном преступлении.

Напомним, что в марте директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин доложил Владимиру Путину о махинациях с «Пушкинской картой» и туристическим кешбэком. По его словам, была выявлена преступная группа, которая через подставных людей присвоила себе около 100 миллионов рублей.