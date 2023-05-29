Экс-замминистра культуры РФ Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями

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Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова признала вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее бывшую чиновницу арестовали до 16 июня. По данным РИА Новости, ее отправили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье составляет 10 лет.

В чем именно заключалось преступление и какой ущерб был нанесен, не говорилось. ТАСС сообщал, что Ярилову задержали по уголовному делу о хищении более 200 миллионов рублей из бюджета по проекту «Пушкинская карта».

По данным следствия, на которые ссылается агентство, для мошенничества использовались фиктивные «Пушкинские карты», при этом подозреваемые обманули работников банка и Минкультуры, организовали массовую покупку билетов, но никаких культурно-массовых мероприятий не проводили.