В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-замминистра культуры РФ Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями

Дмитрий Трунов
10:38 29.05.2023
Ранее бывшую чиновницу арестовали до 16 июня.
Экс-замминистра культуры РФ Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Читайте нас на:

Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова признала вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее бывшую чиновницу арестовали до 16 июня. По данным РИА Новости, ее отправили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье составляет 10 лет.

В чем именно заключалось преступление и какой ущерб был нанесен, не говорилось. ТАСС сообщал, что Ярилову задержали по уголовному делу о хищении более 200 миллионов рублей из бюджета по проекту «Пушкинская карта».

По данным следствия, на которые ссылается агентство, для мошенничества использовались фиктивные «Пушкинские карты», при этом подозреваемые обманули работников банка и Минкультуры, организовали массовую покупку билетов, но никаких культурно-массовых мероприятий не проводили.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:29 В стране и мире
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в центральных районах города
10:38 В стране и мире
Экс-замминистра культуры РФ Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями
10:13 В стране и мире
Самолет выкатился за пределы ВПП в Новокузнецке
09:45 Армия
Видео
Военный эксперт Дандыкин рассказал, что атаковать «Иван Хурс» могли британскими дронами
09:18 В стране и мире
МВД объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма
Популярное
Видео
Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.