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Захарова раскрыла план Пентагона по передаче Киеву ракет ATACMS

Официальный представитель МИД России заявила, что «мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане».
Игнат Далакян 2024-04-24 21:31:25
© Фото: Sergey Petrov news.ru Globallookpress

Соединенные Штаты намерены нарастить террористический потенциал киевского режима, при этом уверяя общественность в мирных намерениях по так называемой «формуле Зеленского». Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова передачу американской стороной Украине ракет ATACMS.

«Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат считает, что план американцев «до тошноты прост». Вашингтон старается затащить всех под предлогом «мирных намерений» на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского.

Ранее американское оборонное ведомство заявило об отправке на Украину пакета вооружений на один миллиард долларов. В сообщении Пентагона говорилось, что новые поставки включают боеприпасы для ПВО, РСЗО HIMARS, кассетные снаряды, БМП Bradley и другие виды вооружений.

#в стране и мире #Украина #сша #Мария Захарова #МИД РФ #ATACMS #Киевский режим
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