Соединенные Штаты намерены нарастить террористический потенциал киевского режима, при этом уверяя общественность в мирных намерениях по так называемой «формуле Зеленского». Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова передачу американской стороной Украине ракет ATACMS.

«Мировое большинство должно знать, какую фигу американцы держат в кармане», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат считает, что план американцев «до тошноты прост». Вашингтон старается затащить всех под предлогом «мирных намерений» на пустую сходку, а самим нарастить террористический потенциал Зеленского.

Ранее американское оборонное ведомство заявило об отправке на Украину пакета вооружений на один миллиард долларов. В сообщении Пентагона говорилось, что новые поставки включают боеприпасы для ПВО, РСЗО HIMARS, кассетные снаряды, БМП Bradley и другие виды вооружений.