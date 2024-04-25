Уже осуществленные поставки дальнобойных тактических ракет ATACMS киевскому режиму, но недавно озвученные не имеют оправдания. С таким заявлением к журналистам обратился Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что американские власти «задним числом» подтвердили произошедшую поставку ракет. В связи с этим, продолжил он, возрастает угроза безопасности Крыма и новых регионов России.

«Местные чиновники "задним числом" подтвердили факт отправки в Киев крайне опасного оружия. Организованное исподтишка деяние невозможно оправдать. Очевидно, что из-за передачи ATACMS режиму Зеленского усиливается угроза безопасности Крыма, включая Севастополь, новых российских регионов и других городов России», - приводит его слова российское диппредставительство в Вашингтоне.

Посол обратил внимание на заверения Киева о якобы обещании не применять ракеты против целей на территории РФ. Антонов задался вопросом, кого может успокоить эта ложь и как можно не замечать теракты киевского режима.

«Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим? Кстати, американские издания, настроенные далеко не в нашу пользу, признают двуличие марионеток и их атаки по российским городам», - добавил Антонов, призвав посмотреть на материалы в издании Politico.

Накануне передачу Киеву ATACMS прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Вашингтон намерен нарастить террористический потенциал киевского режима, уверяя общественность в мирных намерениях.