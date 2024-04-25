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Посольство РФ направило ноту Турции из-за недопуска к полетам россиян

По словам Марии Захаровой, турецкая сторона внимательно изучает ноту.
Алексей Курильченко 2024-04-25 13:36:48
© Фото: Holger Hollemann, dpa, Globallookpress

Посольств России в Турции направило в МИД страны ноту в связи с отказом авиакомпании Turkish Airlines в посадке на самолеты россиян, следующих в Латинскую Америку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, нота внимательно изучается турецкой стороной.

«Вопрос акцентированно ставится перед турецкой стороной, в том числе в ходе состоявшегося 19 апреля 2024 года заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов... Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается», - заявила Захарова в ходе брифинга.

По словам дипломата, турецкая авиакомпания при отказе ссылается на правила ИКАО и страны следования. Об этом сообщает генконсульство РФ в Стамбуле.

Напомним, что компания не пустила на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку уже около 1 000 россиян. В одном из объяснений говорится, что туристы «ранее не были в таких могущественных странах, как США». Позже в Turkish Airlines сообщили, что недопуск россиян был якобы связан с борьбой с нелегалами в США.

 

#в стране и мире #Турция #МИД РФ #нота #Turkish Airlines
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