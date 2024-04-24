МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Турции назвали причину недопуска россиян на рейсы в Мексику

В авиакомпании аргументировали данные решения якобы борьбой с мигрантами в США.
Глеб Владовский 2024-04-24 13:04:50
© Фото: Bodo Marks, dpa, Globallookpress

В авиакомпании Turkish Airlines объяснили, что, не пуская туристов из России, летевших транзитом в Мексику, они якобы боролись с нелегалами в США. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что мексиканские пограничники и раньше не пускали россиян, даже тех, у кого были виза и оплаченный отель, однако подобные случаи были единичные. Чаще всего разворачивали граждан Армении, Таджикистана и других государств по причине борьбы с нелегальной миграцией в США, пишет Life.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines не пустила на рейс в Мексику трех россиянок по причине того, они «ранее не были в таких могущественных странах, как США».

Как сообщает SHOT, общее число россиян, которых не пустили на рейсы в страну Латинской Америки, достигло 1 000 человек.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с авиакомпанией, а также выразил уверенность в том, что дружественный характер стран позволит урегулировать подобные вопросы.

#в стране и мире #Турция #мексика #российские туристы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Ремзаводы
2
Станкостроение. Фильм 1
3
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
4
Военные микротурбины
5
Новый русский Суперджет
6
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
7
КРЭТ. Часть 2
8
КРЭТ. Часть 1
9
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
10
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240424.0946