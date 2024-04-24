В Турции назвали причину недопуска россиян на рейсы в Мексику

В авиакомпании Turkish Airlines объяснили, что, не пуская туристов из России, летевших транзитом в Мексику, они якобы боролись с нелегалами в США. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что мексиканские пограничники и раньше не пускали россиян, даже тех, у кого были виза и оплаченный отель, однако подобные случаи были единичные. Чаще всего разворачивали граждан Армении, Таджикистана и других государств по причине борьбы с нелегальной миграцией в США, пишет Life.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines не пустила на рейс в Мексику трех россиянок по причине того, они «ранее не были в таких могущественных странах, как США».

Как сообщает SHOT, общее число россиян, которых не пустили на рейсы в страну Латинской Америки, достигло 1 000 человек.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с авиакомпанией, а также выразил уверенность в том, что дружественный характер стран позволит урегулировать подобные вопросы.