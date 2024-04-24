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РФ предлагают помощь из-за границы в расследовании теракта в «Крокусе»

По словам Чинахчина, соболезнования и предложения помощи говорят о заинтересованности в остановке терроризма.
Мария Зайцева 2024-04-24 17:33:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Разные страны присылают России телеграммы с соболезнованиями и предлагают помощь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в среду заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Чиханчин ответил на вопрос журналистов о ходе расследования террористического акта в «Крокусе» и сказал, что многие страны предлагают помочь. По его словам, это говорит об их заинтересованности в том, чтобы терроризм не развивался.

Ранее посол России в Таджикистане Семен Григорьев назвал одной из целей теракта внесение раздора между Москвой и Душанбе. А глава МИД Таджикистана призвал наказать всех, кто причастен к террористическому акту в «Крокусе», включая организаторов, исполнителей, пособников и заказчиков преступления.

#в стране и мире #Теракт #росфинмониторинг #Юрий Чиханчин #Крокус сити холл
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