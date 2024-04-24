Четыре человека погибли при ударе по лагерю Нусейрат в секторе Газа

По меньшей мере четыре человека погибли в центральной части сектора Газа. Там под обстрелы израильской армии попал лагерь беженцев Нусейрат.

Как сообщает RT, к смертельному исходу среди мирного населения привел удар по району около школы.

Вместе с этим военнослужащие ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) из артиллерии обстреляли район Аз-Зейтун, расположенный на юго-востоке города Газа. Также под удар попал один из объектов в центральной части Газы.

Как сообщалось 21 апреля, не менее 24 палестинцев погибли при ударе ВВС Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа. Среди них 16 женщин и шестеро детей.

В тот же день Генштаб ЦАХАЛ утвердил план продолжения боевых действий в секторе Газа. Генерал-лейтенант Герци Халеви провел ситуационную оценку и утверждение планов продолжения войны южного командования.