Не меньше 24 палестинцев погибли при ударе ВВС Израиля по Рафаху

В результате ракетных ударов ВВС Израиля по одному из районов в городе Рафах на юге сектора Газа погибли минимум 24 человека, сообщил телеканал Al Jazeera. В числе жертв этой атаки - 16 женщин и шестеро детей.

Ракетными ударами разрушены два жилых дома. Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв может увеличиться.

Ранее сообщалось, что в субботу в результате израильских авиаударов по Рафаху погибли 10 человек, в том числе шестеро детей.

Израиль планирует крупное вторжение в Рафах, где проживает больше половины населения Газы, составляющего около 2,3 миллиона человек. Сейчас это единственный район на территории сектора, который до сих пор не подвергался наземным операциям.

Подготовка к операции в Рафахе стала причиной серьезных разногласий между Израилем и США. В Вашингтоне пытались склонить премьера Биньямина Нетаньяху к отмене операции по крайней мере до тех пор, пока не будет найден способ обеспечить безопасность мирных жителей. Но в Тель-Авиве намерены провести наземную операцию в этой части сектора Газа, несмотря на давление.