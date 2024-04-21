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Генштаб ЦАХАЛ утвердил план продолжения боевых действий в секторе Газа

В ходе обсуждения начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви также дал оценку ведению войны и ее продолжению в палестинском анклаве.
Елизавета Кондрикова 2024-04-21 20:46:16
© Фото: Jamal Awad, XinHua Globallookpress

Генштаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердил планы по продолжению ведения боевых действий в секторе Газа, сообщили в пресс-службе израильской армии.

«Сегодня начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви провел ситуационную оценку и утверждение планов продолжения войны южного командования», - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Уточняется, что обсуждение проводилось совместно с командиром южного командования Яроном Финкельманом и другими командирами.

Напомним, сегодня утром тысячи жителей Тель-Авива вышли на акцию протеста в центре города с требованием провести досрочные выборы в Израиле и немедленно заключить сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Израильтяне выкрикивали антиправительственные лозунги и держали в руках флаги свей страны.

#Израиль #сектор Газа #боевые действия #ЦАХАЛ #палестино-израильский конфликт #Герци Халеви
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