Генштаб ЦАХАЛ утвердил план продолжения боевых действий в секторе Газа

Генштаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердил планы по продолжению ведения боевых действий в секторе Газа, сообщили в пресс-службе израильской армии.

«Сегодня начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Герци Халеви провел ситуационную оценку и утверждение планов продолжения войны южного командования», - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram.

Уточняется, что обсуждение проводилось совместно с командиром южного командования Яроном Финкельманом и другими командирами.

Напомним, сегодня утром тысячи жителей Тель-Авива вышли на акцию протеста в центре города с требованием провести досрочные выборы в Израиле и немедленно заключить сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Израильтяне выкрикивали антиправительственные лозунги и держали в руках флаги свей страны.