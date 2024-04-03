Сотни демонстрантов устроили митинг с факелами у резиденции Нетаньяху

В Израиле начались новые протесты - сотни демонстрантов с факелами устроили шествие с требованием отставки действующего правительства. Часть протестующих пыталась штурмовать резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Демонстранты вступают в столкновения с полицейскими, сносят ограждения.

Они требуют, переизбрания правительства и немедленного принятия соглашения с ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Многотысячные участники акции протеста в Израиле и ранее требовали отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, ранее демонстранты присоединялись к семьям заложников в городах по всей стране и обещали не отступать, пока глава кабмина еврейского государства не будет смещен с поста. Сам Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наступление на Рафах, где, по некоторым оценкам, укрывается половина населения сектора Газа. По его словам, военная операция в Газе может завершиться через два месяца - израильская армия уже уничтожила три четверти боевых террористических батальонов палестинского движения ХАМАС.