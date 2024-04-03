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Сотни демонстрантов устроили митинг с факелами у резиденции Нетаньяху

Израильтяне недовольны политикой действующих властей, они требуют его отставки и освобождения заложников с ХАМАС.
Ирина Егорова 2024-04-03 02:02:32
© Фото: Cindy Riechaudpa, Global Look Press

В Израиле начались новые протесты - сотни демонстрантов с факелами устроили шествие с требованием отставки действующего правительства. Часть протестующих пыталась штурмовать резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Демонстранты вступают в столкновения с полицейскими, сносят ограждения.

Они требуют, переизбрания правительства и немедленного принятия соглашения с ХАМАС по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Многотысячные участники акции протеста в Израиле и ранее требовали отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Так, ранее демонстранты присоединялись к семьям заложников в городах по всей стране и обещали не отступать, пока  глава кабмина еврейского государства не будет смещен с поста. Сам Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит наступление на Рафах, где, по некоторым оценкам, укрывается половина населения сектора Газа. По его словам, военная операция в Газе может завершиться через два месяца - израильская армия уже уничтожила три четверти боевых террористических батальонов палестинского движения ХАМАС.

#Израиль #протесты #факел #Биньямин Нетаньху #митинг #Отставка правительства
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