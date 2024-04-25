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Салливан заявил, что США и Европа передадут активы РФ Украине

Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что на саммите «Большой семерки» в Италии будет активно обсуждаться этот вопрос.
Анастасия Бобылева 2024-04-25 00:30:50
© Фото: Ron Sachs - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Соединенные Штаты и их союзники в Европе разрабатывают механизм передачи замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Страны "Группы семи" коллективно заявили, что активы России останутся нетронутыми до тех пор, пока не будут использованы для восстановления Украины», - объяснил Салливан, его цитирует РИА Новости.

По его словам, страны G7 продолжают обсуждать, каким способом это можно реализовать. Салливан подчеркнул, что на предстоящем саммите в Италии «Большая семерка» поднимет этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Пентагон пытается найти способы помочь Киеву в обход вето Республиканцев. В том числе он рассматривает вариант продажи старой техники странам Европы, чтобы те передали списанное вооружение Украине.

#в стране и мире #Украина #сша #G7 #Джейк Салливан #активы РФ
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