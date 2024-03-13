Демократы, недолго думая о том, как обойти вето Республиканцев на отправку денег на Украину, подготовили «петицию об освобождении», которая позволит им игнорировать все запреты и одобрить пакет помощи на 95 миллиардов долларов. Эти кровные американских налогоплательщиков распределят между Украиной, Израилем, Тайванем и Газой. А поскольку план не реализован, Киеву предлагают лишь скромные 300 миллионов которые, по мнению демократов, позволят ВСУ продержаться еще две недели.

По словам одного из чиновников, США отправят Киеву дополнительные противопехотные ракеты APAM, которые представляют собой старую версию системы ATACMS большой дальности.

Устами президента Байдена некогда процветающий американский капитализм теперь выглядит как возможность сэкономить средства, чтобы снова их потратить в пустую. Однако у советника по нацбезопасности Джейка Салливана есть решение: пополнить бюджетные запасы за счет Польши путем продажи Варшаве 96 вертолетов Apache, а те, в свою очередь, спишут свою старую технику и отправят ее Киеву.

Однако в Европе заканчиваются деньги на нужды Украины и, как следствие, усиливаются разногласия. Первое решили исправить кредитом: перечислив Киеву 6 миллиардов евро в займы. Второе попытаются решить в Берлине лидеры Германии и Франции: их трения по украинской теме переросли в открытую вражду.

Как отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Европа сейчас страдает от «военного психоза», а некоторые лидеры воображают себя персонажами компьютерных игр. Но это реальность, где люди умирают и происходят огромные разрушения. Победить Россию военным путем нельзя - нужно скорее начать переговоры.

За переговоры выступают многие европейские политики. Да они имеют определенный вес, но всё же уступают правящей коалиции, которая выступает за продолжение поддержки Украины.