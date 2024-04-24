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Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей

По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, переговоры прошли при посредничестве Катара.
Игнат Далакян 2024-04-24 16:12:50
© Фото: Михаил Метцель, РИА Новости

Российская Федерация и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей при посредничестве Катара. Об этом сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что достигнута договоренность, по которой 29 детей переедут на Украину, а 19 - в Россию. По словам детского омбудсмена, как передает РИА Новости, катарская сторона зафиксировала эти списки, однако в случае появления новых ситуаций российская сторона будет на них реагировать.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов призывал Соединенные Штаты перестать спекулировать на теме украинских детей. Дипломат отметил, что американские власти должны прекратить спекулировать на чувствительных вопросах украинских детей и сконцентрироваться на большом количестве социальных проблем, которые имеются в самих США. 

До этого уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что отдыхавшие в Крыму и Краснодаре дети украинцев вернулись домой. Представители Красного Креста по просьбе детского омбудсмена поговорили с каждым ребенком и обещали сделать все, что от них зависит, чтобы семьи смогли воссоединиться.

#в стране и мире #дети #Украина #переговоры #катар #посредничество #мария львова-белова
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