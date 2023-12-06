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Антонов призвал США перестать спекулировать на теме украинских детей

Марина Крижановская
05:42 06.12.2023
Анатолий Антонов отметил, что власти США должны прекратить спекулировать на чувствительных вопросах украинских детей и сконцентрироваться на множестве социальных проблем, имеющихся в самих США. 
Антонов призвал США перестать спекулировать на теме украинских детей
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Российский посол в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон сосредоточиться на вопросах внутренней политики, а не спекулировать на теме защиты украинских детей. Посольство приводит его заявление в Telegram-канале.

Посол обратил внимание, что до сих пор неизвестна судьба около 85 тысяч несовершеннолетних, пропавших по причине миграционного кризиса на южной границе.

«Здесь, по имеющимся сведениям, до сих пор не смогли установить судьбу порядка 85 тысяч несовершеннолетних, пропавших без вести в результате миграционного кризиса на южной границе», - заявил Антонов.

Высокопоставленный дипломат сказал, что Россия продолжит прилагать необходимые усилия для поддержки и помощи несовершеннолетним, «которые пострадали от преступного режима Зеленского».

«Соединенные Штаты по сей день не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка, закрепляющую базовые стандарты охраны данной уязвимой категории населения. В этом же ряду неприкрытого лицемерия - замалчивание неправомерной практики американцев по принудительному вывозу детей из Вьетнама и Афганистана», - обратил внимание посол Антонов.

Ранее Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что отдыхавшие в Крыму и Краснодаре дети украинцев вернулись домой.

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