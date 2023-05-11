Львова-Белова рассказала о возвращении спасавшихся от боевых действий детей в свои семьи

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Представители Международного Комитета Красного Креста навестили в Крыму детей, ожидающих воссоединения с родителями, находящимися на территории Украины или в Евросоюзе.

Родители в период специальной военной операции решили отправить детей в Крым, чтобы защитить от военных действий. Дети приехали из Харьковской, Запорожской, Херсонской и других областей, и сейчас родители не могут забрать их домой.

«На сегодняшний день все дети, отдыхавшие в Краснодарском крае, воссоединились с родителями, а из тех, кто приехал в республику Крым, осталось 6 человек. Продолжим работать с международным комитетом Красного Креста по данным случаям. Надеюсь коллеги помогут нам в разрешении трудностей, которые не позволяют воссоединиться детям со своими близкими», - рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Представители Красного Креста по просьбе Львовой-Беловой поговорили с каждым ребенком и обещали сделать все, что от них зависит, чтобы семьи смогли быть вместе.