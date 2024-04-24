В Москве прошла репетиция парада на Красной площади

В центре российской столицы прошла ночная репетиция парада на Красной площади, приуроченная к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К главной площади страны - Красной - по Тверской улице прошли пешие колонны военнослужащих ВС России.

В связи с проведением репетиции столичные власти перекрыли ряд улиц. Так, на нескольких улицах в Тверском районе перекрыто движение в связи с проведением тренировки с механиками-водителями военной техники.

Согласно информации главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, 9 мая 2024 года в параде будут участвовать свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

Также 23 апреля стало известно, что шествие «Бессмертный полк» в 2024 году состоится в онлайн-формате. Как сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева, такое решение приняли из соображений безопасности.

Помимо этого, организаторы рассказали про новые форматы акции. Появятся чат-боты и стены памяти. Участники акции смогут разместить портреты ветеранов Великой Отечественной войны не только на общественном, служебном или личном транспорте, но и на уличных медиаэкранах и учебных заведениях.