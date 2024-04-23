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Шествие «Бессмертный полк» в 2024 году пройдет в онлайн-формате

Очное шествие было отменено из соображений безопасности.
Алексей Курильченко 2024-04-23 12:22:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Шествие «Бессмертный полк» в 2024 году не будет проходить в очном формате, мероприятие пройдет онлайн. Как сообщили организаторы мероприятия, решение принято из соображений безопасности.

«В связи с существующими угрозами общественной безопасности Центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в 2024 году в очном формате», - заявила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева в ходе пресс-конференции.

Шествие «Бессмертный полк» проходит с 2012 года в России и других странах. В 2023 году мероприятие проходило в смешанных форматах. В рамках «Бессмертного полка» участники присылают или показывают фото родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, и рассказывают их истории.

#в стране и мире #Бессмертный полк #Шествие #онлайн
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