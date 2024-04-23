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Организаторы «Бессмертного полка» рассказали про новые форматы акции

Участники смогут оценить интересные функции, которые будут доступны в дни ее проведения.
Глеб Владовский 2024-04-23 14:00:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Акция «Бессмертный полк» в 2024 году пройдет в онлайн-формате с 1 по 12 мая в более чем 100 странах, у нее появятся новые форматы, в частности, чат-боты и стены памяти. Об этом сообщила исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.

По их словам, участники акции смогут разместить портреты ветеранов ВОВ не только на общественном, служебном или личном транспорте, но и на уличных медиаэкранах и учебных заведениях.

Кроме того, с 1 мая в Telegram начнет функционировать специальный чат-бот, который позволит создать праздничную или памятную аватарку для соцсетей.

А уже 9 мая, в темное время суток, во всех регионах России зажгутся огненные картины как напоминание о войне. 

Ранее сообщалось, что в 2024-м году «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. По словам организаторов, решение принято из соображений безопасности.

#в стране и мире #день победы #Бессмертный полк #онлайн-формат
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