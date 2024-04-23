В Луганске задержан участник подрыва машины Прозорова

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Луганске гражданина Украины, который, по данным следствия, принимал участие в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным следствия, фигурант дела в 2021 году познакомился в Рубежном с украинкой, которая оказалась агентом СБУ. По ее заданию подозреваемый наблюдал за домом Прозорова. В апреле этого года он перевел 10 тысяч рублей за доставку из Литвы средств поражения для взрывного устройства. Также сообщается, что задание по подрыву ему дал глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, что взрыв автомобиля Прозорова произошел в Москве 12 апреля. Сам экс-агент пострадал в результате взрыва. Силовики уже задержали еще одного фигуранта дела, который признался, что действовал по заданию руководства украинских спецслужб.