ФСБ показала фото девушки, причастной к подрыву машины Прозорова

ФСБ России обнародовала фотографии жительницы Варшавы, которая передала курьеру компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Бомба была отправлена из Польши в Литву, и оттуда в Москву на машине.

На кадрах, которые опубликовала пресс-служба ФСБ, видно, как девушка складывает в пакет косметические товары и отдельно показывает пустой контейнер, в котором она будет «рыбку засаливать».

Затем служба опубликовала несколько фотографий девушки, на котором видно ее лицо.

Уточняется, что компоненты для бомбы были направлены девушкой из Польши в Литву через транспортную компанию. Затем отправительница связывалась с курьером, чтобы узнать, когда ее человек сможет получить посылку.

Ранее удалось задержать курьера, который в Литве получил груз и доставил его в Москву. Опасные предметы были замаскированы под инструменты для маникюра и средства для ухода за волосами. По указанию отправительницы, взрывное устройство было передано агенту Киева и установлено на машине Прозорова.