Задержан курьер, передавший агенту СБУ бомбу для убийства Прозорова

Сотрудникам Федеральной службы безопасности РФ удалось задержать курьера, доставившего в Россию взрывчатку, которую позже использовали, чтобы подорвать машину бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.

Задержанный оказался гражданином России и Молдавии 1994 года рождения. Составляющие взрывчатки тщательно замаскировали под инструменты для маникюра и средства для ухода за волосами.

Жительница Варшавы, фотографии которой показала ФСБ, передала взрывчатку посылкой через транспортную компанию. Далее курьер получил груз в Литве и с помощью автомобиля доставил его в Москву.

По указанию девушки из столицы Польши фигурант передал радиоуправляемую взрывчатку агенту Киева, который под контролем куратора собрал устройство и заложил его под машину Прозорова.

На данный момент задержанный ожидает процессуального решения. Сотрудники ФСБ продолжают искать всех организаторов и соучастников преступления.

Ранее удалось задержать агента украинских спецслужб, который подозревается в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ.