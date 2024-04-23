Матвиенко заявила о крахе мировой экономики в случае изъятия активов РФ

Если Запад решится изъять заблокированные российские активы в пользу Киева, это может привести к краху мировой экономики. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя», - сказал Матвиенко в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Спикер добавила, что Совфед уже готов рассмотреть проект по ответным мерам. Евросоюз знает об этом и понимает, что ЕС потеряет больше, чем Россия. При этом США намерены своим решением по активам «добить» Европу и снизить ее конкурентоспособность. Матвиенко призвала европейский бизнес ответить на решение Штатов, так как именно он больше всего пострадает от ответа России.

Напомним, что 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Европейские политики выразили обеспокоенность в связи с призывами Вашингтона изымать активы Москвы, поскольку могут последовать ответные меры в их адрес. В Кремле назвали решение США опасным и также указали на возможность применения ответных мер.