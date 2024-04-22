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В Кремле назвали опасным решение изъять активы РФ в пользу Киева

Дмитрий Песков подчеркнул, что возможная конфискация станет предметом для ответных мер.
Алексей Курильченко 2024-04-22 12:16:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Кремле крайне негативно отнеслись к решению палаты представителей США изъять замороженные активы России в пользу Украины и назвали это опасным прецедентом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это обсуждение активно ведется и в Соединенных Штатах, и в Европе, и как раз наиболее красноречивый призыв более трезво рассматривать такие вопросы был от госпожи Лагард (председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард. - Прим. ред.), которая сказала, что потенциально принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы», - заявил Песков журналистам.

Решение палаты представителей Песков назвал незаконным посягательством на государственную и частную собственности. Если активы будут изъяты, это станет предметом для введения ответных мер со стороны России, заявил представитель Кремля.

Напомним, что 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Европейские политики выразили обеспокоенность в связи с призывами Вашингтона изымать активы Москвы, поскольку могут последовать ответные меры в их адрес.

#Украина #сша #Кремль #Дмитрий Песков #ответные меры #конфискация
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