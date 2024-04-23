ЕС сократил закупку зерна у Украины после начала протестов фермеров

1Европейский союз после начавшихся массовых протестов фермеров впервые сократил закупки зерна у Украины.

РИА Новости проанализировало данные статистической службы ЕС, согласно которым импорт украинского зерна в феврале упал не менее чем на 20%.

Протестные акции европейских фермеров проходят не первый год. Впервые это состоялось в 2019 году в Нидерландах, тогда резонанс вызвало местное ужесточение «зеленого» регулирования.

Своего пика недовольство евроаграриев стало достигать к концу 2023 года, тогда порядка в 12 странах ЕС фермеры пожаловались на увеличение стоимости топлива и удобрений, обвал цен на их продукцию из-за ввоза товаров из Украины. Особенно активно протестовали ее ближайшие соседи - поляки и словаки.

При этом по итогам I квартала текущего года импорт Китаем российского зерна увеличился и достиг рекордных 125 миллионов долларов. В целом Россия увеличила объем поставок в Китай нескольких зерновых культур: пшеницы, ячменя, овса и гречихи, в то время как импорт кукурузы сократился.