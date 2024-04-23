Поставки зерна в Китай в I квартале принесли России рекордные $125 млн

За первый квартал 2024 года Россия поставила в Китай зерна на рекордные 125 миллионов долларов. Таким образом, согласно данным таможни Китая, доход РФ от поставок вырос в 1,7 раз. С отчетом ознакомилось РИА Новости.

«В январе-марте Россия увеличила поставки пшеницы почти в 12 раз - до 15,8 миллиона долларов. В целом поставки в Китай этого зерна сократились на 18% за год, при этом крупнейшим поставщиком остается Австралия, хотя поставки оттуда упали с 955 до 536 миллионов долларов», - уточнило СМИ.

В то же время китайская сторона в 8,4 раз - до 60,3 миллиона долларов - увеличила у России закупки ячменя. За период с января по март 2024 года импорт российского овса вырос в 2,7 раза, составив 14,7 миллиона долларов, гречки - в 3,3 раза (20,1 миллиона долларов).

Отмечается, что поставки кукурузы в Китай сократились, и составили 13,6 миллиона долларов. Это обусловлено возможным высоким спросом на это зерно со стороны других азиатских стран, например, Турции, Ирана, Вьетнама или высоким внутрироссийским спросом.

В конце марта стало известно, что почти вдвое Россия сократила отгрузку зерна в страны Евросоюза. Основным его продавцом в ЕС в начале года была Украина - поставки выросли на 35%, до 2,6 миллиона тонн. Второе место - Канада, сократившая поставки на 25% (до 271 тысячи тонн). Россия замыкает лидирующую тройку с результатом в 108 тысяч тонн.

Но уже 17 апреля сообщалось о возобновлении Литвой закупок российского зерна.