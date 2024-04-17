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Литва возобновила закупки российского зерна

Ранее власти Евросоюза предлагали запретить ввоз российской сельхозпродукции в страны объединения, введя заградительные пошлины.
Ян Брацкий 2024-04-17 09:26:06
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Литва возобновила закупки зерна в России после полугодичного перерыва. В феврале в эту страну было ввезено 12,2 тысячи тонн российского зерна на €1,95 млн. До этого последняя партия товара в Литву была направлена летом прошлого года, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем импорт нарастила и Латвия, закупившая в конце зимы у России 58,8 тысячи тонн зерна и заплатив за него €10 млн. При этом еще в марте официальная Рига запретила ввоз российской сельхозпродукции, а власти ЕС предложили ввести в ее отношении заградительные пошлины.

Россия в начале года вдвое сократила поставки зерновых в страны Евросоюза, но все равно остается в тройке основных поставщиков наряду с Украиной и Канадой.

#Россия #ЕС #санкции #Литва #Зерно #закупки
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