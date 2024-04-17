Литва возобновила закупки российского зерна

Литва возобновила закупки зерна в России после полугодичного перерыва. В феврале в эту страну было ввезено 12,2 тысячи тонн российского зерна на €1,95 млн. До этого последняя партия товара в Литву была направлена летом прошлого года, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем импорт нарастила и Латвия, закупившая в конце зимы у России 58,8 тысячи тонн зерна и заплатив за него €10 млн. При этом еще в марте официальная Рига запретила ввоз российской сельхозпродукции, а власти ЕС предложили ввести в ее отношении заградительные пошлины.

Россия в начале года вдвое сократила поставки зерновых в страны Евросоюза, но все равно остается в тройке основных поставщиков наряду с Украиной и Канадой.