Россия почти вдвое сократила отгрузку зерна в страны Евросоюза

Россия в начале 2024 года вдвое сократила экспорт зерновых в страны Евросоюза, но все равно остается в тройке основных поставщиков по объединению. Основным продавцом зерна в ЕС в начале года была Украина, чьи поставки выросли на 35%, до 2,6 миллиона тонн. Второе место за Канадой, сократившей поставки на 25% - до 271 тысячи тонн. Россия замыкает лидирующую тройку с результатом в 108 тысяч тонн.

Кроме того, в пятерку основных поставщиков зерна в Европу входят Молдавия и Великобритания. В целом, официальный Брюссель в январе этого года нарастил закупки зерна на 12% до 3,4 миллиона тонн.

Ранее Еврокомиссия анонсировала налог на импорт зерна из России и Белоруссии. Таким образом власти намерены успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС. Размер таможенного сбора составит €95 за тонну. Подобный шаг вызовет удорожание зерна из РФ и Белоруссии минимум на 50%. Кроме того, рассматривается введение аналогичного налога на масличные культуры и продукты их переработки.