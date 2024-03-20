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Россия почти вдвое сократила отгрузку зерна в страны Евросоюза

В январе Евросоюз нарастил закупки зерна на 12% до 3,4 миллиона тонн.
Ян Брацкий 2024-03-20 03:38:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Россия в начале 2024 года вдвое сократила экспорт зерновых в страны Евросоюза, но все равно остается в тройке основных поставщиков по объединению. Основным продавцом зерна в ЕС в начале года была Украина, чьи поставки выросли на 35%, до 2,6 миллиона тонн. Второе место за Канадой, сократившей поставки на 25% - до 271 тысячи тонн. Россия замыкает лидирующую тройку с результатом в 108 тысяч тонн.

Кроме того, в пятерку основных поставщиков зерна в Европу входят Молдавия и Великобритания. В целом, официальный Брюссель в январе этого года нарастил закупки зерна на 12% до 3,4 миллиона тонн.

Ранее Еврокомиссия анонсировала налог на импорт зерна из России и Белоруссии. Таким образом власти намерены успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС. Размер таможенного сбора составит €95 за тонну. Подобный шаг вызовет удорожание зерна из РФ и Белоруссии минимум на 50%. Кроме того, рассматривается введение аналогичного налога на масличные культуры и продукты их переработки.  

#евросоюз #Зерно #экспорт #пошлина
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