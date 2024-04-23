Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на 22 см за сутки

Уровень воды в реке Тобол в Кургане упал на 22 сантиметра за прошедшие сутки. По данным на 22:00 о московскому времени 23 апреля уровень составил 951 сантиметр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-карты паводка, созданные в регионе.

21 апреля уровень воды был 973 сантиметра и снизился за сутки на 22 значения.

Ранним утром 23 апреля уровень был 970 сантиметров, об этом сообщили в правительстве Курганской области. Вода из Кургана переместилась в Белозерский округ, где затопила села.

В Курганской области работают спасатели МЧС со всей России. За две недели в областном центре вода поднялась выше уровня десяти метров, при том что обычный уровень реки Тобол в два раза ниже.