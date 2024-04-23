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Власти сообщили о снижении уровня Тобола до 970 см за 6 часов

В 22 часа по местному времени уровень воды в реке Тобол был на отметке 975 сантиметров, уже в 4 часа утра он опустился до 970 сантиметров.
Дарина Криц 2024-04-23 02:55:10
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Ранним утром 23 апреля уровень реки Тобол около города Курган составлял 970 сантиметров. Информация актуальна на 04:00 (02:00 по московскому времени). Об этом сообщили в правительстве Курганской области.

По состоянию на 22:00 понедельника (20:00 по московскому времени) уровень воды в Тоболе составлял 975 сантиметров.

«По данным гидропоста на 4:00 на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 970 сантиметров», - уточнили в официальном Telegram-канале региона.

Отмечается, что из Кургана вода идет в Белозерский округ. В то же время в Кетовском округе наблюдается снижение уровня воды.

При этом около села Белозерского уровень воды составляет 587 сантиметров, в районе села Памятное - 437 сантиметров.

С 8 апреля в регионе власти ввели режим ЧС областного масштаба. Прежде сообщался призыв главы Зауралья Вадим Шумков не расслабляться на фоне спада воды в регионе.

Там круглосуточно патрулируют дамбу, периодически в разных местах возникают протечки, их  укрепляют мешками с песком. Работает строительная техника. Уровень воды снижается, но очень медленно - со скоростью сантиметр в час.

#в стране и мире #курганская область #тобол #уровень воды
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